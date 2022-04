Nel recupero della tredicesima giornata del campionato di serie D di Volley Femminile, la Beach & Park San Marino è stata battuta per 3 a 1 sul parquet della Libertas Forlì. Un risultato che permette alle romagnole di scavalcare in classifica il sestetto sammarinese. La squadra di Wilson Renzi tornerà in campo giovedì 14 aprile, quando ospiterà l'Athena Rimini nel recupero della 16esima giornata.