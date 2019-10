La Beach&Park si presenta

Sentiamo il presidente Leo Gennari

Una promozione in serie B in campo maschile e la salvezza per le ragazze in C. La Beach & Park riparte dai successi e non li archivia, anche perché la prima scelta per gli uni e per le altre è stata quella di confermare il nucleo del gruppo. Squadre giovani figlie del vivaio e del grande lavoro sulle nuove leve da sempre fiore all'occhiello del volley sammarinese. Ancora targati Titan Services, storico abbinamento col volley maschile, gli uomini del confermatissimo Stefano Mascetti che cercheranno di conquistare il prima possibile il numero di vittorie che serve per ottenere la salvezza. Altro binomio che continua nel tempo quello tra Banca di San Marino le ragazze, 10 su 13 delle quali sono sammarinesi e affidate quest'anno a Wilson Renzi, ritorno a casa per lui.

Primo appuntamento per Banca di San Marino il Memorial Benvenuti in programma domenica dalle 14 al Pala Casadei.