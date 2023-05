La Beach & Park under 12 vicecampione regionale S3

Domenica a Porretta Terme si sono affrontate le otto migliori società dell’Emilia Romagna (risultate vincitrici in precedenza nei rispettivi territori) per giocarsi il titolo di campione regionale di Volley S3 Under 12 femminile, campionato giocato tre contro tre. C’era anche la Beach & Park San Marino. Il team del Titano allenato da coach Dario Rocha e formato dalla capitana Viola Sarasini, con Virginia Valentini, Maddalena Sanchi, Sophie Ripa, Amaray Diaz e Alessia Albertini era al primo torneo di questo livello, ma poteva contare sull’esperienza maturata durante tutto l’inverno primeggiando nel torneo Fipav 6x6 under 12 territoriale.

La mattina di domenica la squadra sammarinese ha esordito affrontando nei quarti di finale il San Lazzaro, infliggendo alle bolognesi una sconfitta per 2 a 1 (15/12 11/15 15/9). Nel pomeriggio la B&P San Marino si è guadagnata la finale vincendo con un perentorio 3 a 0 (15/6, 15/9, 15/8) su Modena.

L’ultima gara del torneo, con in palio il titolo di campione regionale, ha visto le biancazzurre perdere contro la Teodora Ravenna per 14/15, 7/15, 7/15. Le ragazze si sono comunque distinte per spirito combattivo e ottima tecnica.

Questa la classifica finale. Ravenna 1°, San Marino 2°, Parma 3°, Modena 4°, Bologna 5°, Ferrara 6°, Reggio Emilia 7°, Piacenza 8°.

