La Beach & Park Under 17 maschile campione interprovinciale.

Alle due salvezze raggiunte dalle squadre maggiori in serie B maschile e in D femminile, si è aggiunta la vittoria della Under 17 nel campionato interprovinciale (Comitato Romagna 1), contro squadre di Rimini, Forlì e Cesena.

“Un risultato che è frutto di un lavoro che viene da lontano – dice Marco Ricci, coach ’under 17 – Da più di tre anni, con Stefano Mascetti, Commissario tecnico della nazionale e coach della Titan Services in serie B e assieme a Federazione e Società, abbiamo impostato un percorso sui ragazzi partendo dal minivolley, con l’intento di farli crescere ogni anno: i risultati stanno arrivando".

Il campionato interprovinciale si è deciso alla penultima partita, un recupero post-covid, quando la Beach & Park San Marino ha battuto il San Giovanni in Marignano per 3 a 1 distanziandolo in classifica di quattro punti. Le due squadre si sono affrontate anche nell’ultima partita di regular season ma la vittoria al tie-break dei marignanesi è stata ininfluente. “Adesso siamo attesi dalla fase regionale del campionato ma ancora non sappiamo quale sarà la formula di gioco” conclude Ricci.

