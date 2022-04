PALLAVOLO La Beach&Park vince ancora, ko al tie-break per la Titan Services Ancora un successo per la squadra di Wilson Renzi, ko a Osimo per quella di Stefano Mascetti.

Continua il buon momento della Beach&Park, la squadra di Wilson Renzi supera San Giuliano 3-1 e conquista il quarto successo consecutivo. Una vittoria importante per le Titane che con questi tre punti salgono a quota 13 in classifica mettendosi alle spalle quattro squadre. Parte male la sfida del PalaCasadei con le romagnole che vanno avanti nel punteggio con un 25/13 che sembra indirizzare in un certo modo la giornata di serie D. Dal secondo parziale, inizia una nuova partita per le biancoazzurre che pareggiano con un 25/23 fondamentale nell'economia della sfida. Forte del buon momento la Beach&Park ribalta il punteggio vincendo il terzo set 25/21. Nel quarto San Marino va avanti 21/15, poi San Giuliano inizia una clamorosa rimonta, che per fortuna delle sammarinesi non si completa. La Beach&Park chiude 25/21 e si porta a casa la vittoria. Tura e Filippi mettono 18 punti a testa. Prossimo impegno in trasferta mercoledì 6 aprile per il recupero della 13' giornata contro Forlì.

Sconfitta in trasferta per la Titan Services. La squadra di Stefano Mascetti è superata al tie-break a Osimo. Padroni di casa che vanno sul 2-0 grazie al 25/16 e 25/20 dei primi due set. Poi la reazione sammarinese produce un'ottima Titan Services che pareggia il conto dei parziali 25/22 e 30/28. La vittoria si decide al tie-break che premia Osimo 15/9. San Marino raccoglie un punto che porta i Titani a 25 in classifica. Sabato 9 aprile impegno in casa contro Bellaria per il recupero della 13' giornata.

