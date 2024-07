PESCA SPORTIVA La Cannisti Dogana al mondiale in Slovenia

La Cannisti Dogana al mondiale in Slovenia.

Avvio a rilento per la Cannisti Dogana nella prima giornata del campionato del mondo di pesca sportiva per club in corso in Slovenia. La squadra biancoazzurra è attualmente al 27° posto su 39 club in gara. Domani la seconda e ultima prova nella quale i portacolori del Titano contano di migliorare la posizione.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: