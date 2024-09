PESCA SPORTIVA La cannisti Dogana conquista la salvezza in A2

La cannisti Dogana conquista la salvezza in A2.

Nel canale “Fiuma” in provincia di Reggio Emilia si è disputata la quinta e ultima prova del Campionato Italiano per Società di serie A2. La Cannisti Dogana con una vittoria di settore di Filippo Scarponi e i due secondi posti con Renzo Francioni e Flavio Malpassi, oltre al decimo di Marco Scarponi ha conquistato la salvezza e si è assicurata la permanenza in categoria anche per il 2025. La squadra sammarinese si è classifica all'ottavo posto su 40 team partecipanti. La Cannisti Dogana era formata da Filippo Scarponi, Renzo Francioni, Flavio Malpassi, Marco Scarponi, Luca e Filippo Parenti.

