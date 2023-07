La carica dei 150 per il 9° "Vespa Titano Day" Oltre 150 partecipanti - provenienti da tutta Italia - per la nona edizione del raduno organizzato dal Vespa Club San Marino. Parte della quota è stata gentilmente donata alla Croce Rossa Sammarinese in favore degli alluvionati dell'Emilia-Romagna.

Il 23 aprile 1946 è una data storica per gli appassionati della Vespa. Su progetto dell'ingegnere aeronautico Corradino D'Ascanio, la Piaggio brevettò questo modello destinato a far la storia delle due ruote. E che ogni anno richiama, in tutta Italia e non solo, i possessori di una moto che rappresenta il simbolo del design del Bel Paese ed è esposta – per esempio – anche al MoMA di New York. Dopo lo stop a causa Covid, il “Vespa Titano Day” è tornato a San Marino per la sua nona edizione richiamando oltre 150 partecipanti provenienti da numerose regioni italiane. C'era il Club di Bologna, quello di Montevarchi, quello di Gubbio e tanti altri: tutti uniti dalla passione per la Vespa.

Un grande risultato quello ottenuto dal Vespa Club San Marino e dal suo presidente Gino Giardi: un giro turistico per la Repubblica con partenza e arrivo in Piazza Mercatale a Borgo Maggiore e una sosta suggestiva all'Arboreto di Domagnano. Una giornata di festa, una domenica da passare in compagnia condividendo l'amore per la Vespa.

Nel servizio l'intervista a Gino Giardi, presidente Vespa Club San Marino

