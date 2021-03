La carovana della "Coppi e Bartali" sul Titano: al via la 4ª tappa

Nel servizio le interviste ad Antonio Nibali e Mikkel Frolich Honorè

È il Segretario di Stato allo Sport Teodoro Lonfernini a dare il via alla quarta tappa della Settimana Coppi e Bartali. Una tappa speciale sia per l'organizzazione della G.S. Emilia sia per la Repubblica di San Marino dal momento che, per la prima volta, si corre per intero sul territorio sammarinese. Quasi 155km di frazione: prima un doppio giro che toccherà tutti i 9 castelli poi un circuito cittadino da poco più di 9km da ripetere per 5 volte. Gli ultimi 2.5 di questo con una pendenza media del 7% ed è proprio qui che si deciderà il vincitore di tappa e - molto probabilente - anche il numero uno dell'intera classifica generale. Ci sono 4 ciclisti in un secondo con la maglia di leader - per il momento - affidata al danese Jonas Vingegaard, trionfatore della tappa di Sogliano sul Rubicone. Alle sue spalle Nicolas Schultz, Ethan Hayter e Ivan Ramiro Sosa indicato inizialmente come grande favorito della Coppi e Bartali.









Questi e tutti gli altri corridori hanno sfilato, poco prima della partenza, nella presentazione che ha visto coinvolti anche i team del Pro Tour. “Special Guest” Mark Cavendish, campione del mondo su strada nel 2011 e vincitore di 30 tappe al Tour de France e di 15 al Giro d'Italia. Per un velocista come il britannico, la tappa di San Marino non sarà proprio la più adatta mentre cercheranno di farsi valere Antonio Nibali, fratello dello “Squalo” Vincenzo, e il giovane talento Mikkel Frolich Honorè.

