CICLISMO La Coppi e Bartali passa per San Marino, vince Double Il britannico si prende la seconda tappa e sale in testa alla generale.

È transitata per le strade di San Marino la 2ª tappa della Settimana Internazionale Coppi e Bartali, 164 km da Riccione a Sogliano sul Rubicone. A vincere la frazione è il britannico Paul Double, impostosi in volata sul belga Jarno Widar e su Diego Ulissi. Un terzetto che comanda anche la generale, dove Double è in testa con 4" su Widar e 6" su Ulissi. La Coppi e Bartali si concluderà sabato con la tappa n°5 da Brisighella a Forlì.

