La coppia d'oro del nuoto italiano Paltrinieri – Acerenza a San Marino per preparare la stagione 2023

La Nazionale italiana di nuoto specialità fondo si è allenata questa mattina nella piscina del Multieventi Sport Domus di San Marino. Agli ordini del tecnico Fabrizio Antonelli i big del nuoto di fondo italiano come Gregorio Paltrinieri, Domenico Acerenza, Dario Verani. Con loro anche i giovani Mario Sanzullo oro nella 25 km in acque libere agli Europei di Roma 2022, ed ancora i promettenti Ivan Giovannoni e Davide Marchello.

Tra le donne Barbara Pozzobon e Arianna Bridi. La ventisettenne campionessa europea nella 25 km a Glasgow 2018 era stata costretta a sospendere l’attività agonistica per una leggera miocardite alla vigilia dei Campionati Europei di Budapest nell’aprile del 2021, oggi è tornata a nuotare regolarmente. Con gli azzurri anche la tedesca Leonie Beck, la quale ha scelto Antonelli come suo allenatore.

La Nazionale di Fondo azzurra si è allenata sul Titano prima di scendere a Riccione per gli italiani assoluti in programma da domani al 17 aprile. Una tappa molto importante che potrebbe già definire le qualificazioni per l'appuntamento più importante del 2023 con i Mondiali di Nuoto di Fukuoka in Giappone in programma dal 14 al 30 luglio.