La delegazione olimpica dai Capitani Reggenti

La Delegazione Olimpica Sammarinese sarà ricevuta domani in udienza a Palazzo Pubblico dai Capitani Reggenti. Una cerimonia che vuole celebrare i grandi risultati ottenuti dagli atleti biancoazzurri alle Olimpiadi di Tokyo. Per la prima volta nella storia, San Marino è entrato nel medagliere dei giochi, salendo per tre volte sul podio Olimpico con la medaglia d'argento di Alessandra Perilli e Gian Marco Berti nel Mixed Team di Tiro a Volo, il bronzo della Perilli nella gara individuale del Trap e il bronzo di Myles Amine Mularoni nella lotta libera.

L'udienza è in programma alle 18 e sarà trasmessa in diretta da San Marino RTV