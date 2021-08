#TOKYO2020 La delegazione olimpica dai Capitani Reggenti Domani alle 18 in diretta su San Marino RTV

La delegazione olimpica dai Capitani Reggenti.

La Delegazione Olimpica Sammarinese sarà ricevuta domani in udienza a Palazzo Pubblico dai Capitani Reggenti. Una cerimonia che vuole celebrare i grandi risultati ottenuti dagli atleti biancoazzurri alle Olimpiadi di Tokyo. Per la prima volta nella storia, San Marino è entrato nel medagliere dei giochi, salendo per tre volte sul podio Olimpico con la medaglia d'argento di Alessandra Perilli e Gian Marco Berti nel Mixed Team di Tiro a Volo, il bronzo della Perilli nella gara individuale del Trap e il bronzo di Myles Amine Mularoni nella lotta libera.

L'udienza è in programma alle 18 e sarà trasmessa in diretta da San Marino RTV





