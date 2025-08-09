TV LIVE ·
La donna nello sport, oltre la malattia

L'incontro organizzato da SM RacingMedia con raccolta fondi per realtà locali impegnate nel sostegno a malati e famiglie ha voluto sensibilizzare ed apprendere che lo sport può aiutare a superare le difficoltà.

di Elia Gorini
9 ago 2025
Alla Sala Montelupo di Domagnano si è tentuto l'incontro “La Donna nello Sport…oltre la malattia”, evento gratuito organizzato da SM RacingMedia con raccolta fondi per realtà locali impegnate nel sostegno a malati e famiglie. L’iniziativa ha voluto sensibilizzare sull’importanza dello sport come supporto nella lotta contro malattie gravi, promuovendo prevenzione, forza e determinazione.

Protagoniste sono state Liliana Armand e Romina Saracco, navigatrici di rally che hanno affrontato il tumore con coraggio, ritrovando nello sport motivazione e voglia di vivere. Armand, dopo la diagnosi di tumore al seno nel 2021, è tornata presto alle corse e ha lanciato il progetto “Obiettivo: più forte di te”. Saracco, operata per un tumore maligno, sogna di tornare a gareggiare per dare speranza ad altre donne. Le loro storie dimostrano come la passione sportiva possa essere una potente alleata per superare dolore e difficoltà.




