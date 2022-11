La doppia sfida alle bocce svizzere vale la finale di Champions

È la serata dedicata alle semifinali della Champions League di Bocce. La Libertas, che rappresenta San Marino, si è qualificata sia nel torneo maschile che in quello femminile. Solo vittorie per i ragazzi guidati da Loriano Giannini che hanno superato Austria, Slovacchia, Polonia e Germania e questa sera contenderanno la finale agli svizzeri della Bocciofila San Gottardo. Solo vittorie anche per la squadra femminile di coach Marco Cesini. Tre su tre nel girone contro Ungheria, Austria e Italia. Questa sera la semifinale contro una tra la Bocciofila La Gerla (rappresentante della Svizzera) e le turche dell'Afad Genclik Ve Spor Kulumbu. Oggi pomeriggio si è inoltre svolta l'Assemblea della Confederazione Europea. Il Segretario Federale Gianluigi Giancecchi è stato eletto nel Consiglio Direttivo.