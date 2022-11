BOCCE CHAMPIONS LEAGUE La doppia sfida alle bocce svizzere vale la finale di Champions Gianluigi Giancecchi eletto nel Direttivo della Confederazione Europea

La doppia sfida alle bocce svizzere vale la finale di Champions.

È la serata dedicata alle semifinali della Champions League di Bocce. La Libertas, che rappresenta San Marino, si è qualificata sia nel torneo maschile che in quello femminile. Solo vittorie per i ragazzi guidati da Loriano Giannini che hanno superato Austria, Slovacchia, Polonia e Germania e questa sera contenderanno la finale agli svizzeri della Bocciofila San Gottardo. Solo vittorie anche per la squadra femminile di coach Marco Cesini. Tre su tre nel girone contro Ungheria, Austria e Italia. Questa sera la semifinale contro una tra la Bocciofila La Gerla (rappresentante della Svizzera) e le turche dell'Afad Genclik Ve Spor Kulumbu. Oggi pomeriggio si è inoltre svolta l'Assemblea della Confederazione Europea. Il Segretario Federale Gianluigi Giancecchi è stato eletto nel Consiglio Direttivo.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: