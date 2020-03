SOLIDARIETÀ La Federazione Bocce dona 2.500 euro all'Istituto Sicurezza Sociale

La Federazione Sammarinese Sport Bocce, considerato il momento di grande difficoltà che il Paese sta attraversando a causa dell’emergenza sanitaria, vuole essere solidale e dare il proprio contributo donando la somma di 2.500 euro a favore dell’Istituto per la Sicurezza Sociale. Un piccolo ma importante gesto per aiutare e sostenere tutto l’apparato sanitario, medici, infermieri e ausiliari che ogni giorno si adoperano per affrontare e combattere questa epidemia.



