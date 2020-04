SOLIDARIETÀ La Federazione Ciclismo dona 3000 euro all'ISS

Il consiglio federale della Federazione Sammarinese Ciclismo ha deciso di aderire alla campagna di raccolti fondi a favore dell'ISS. Nella giornata di oggi il presidente Walter Baldiserra con alcuni membri del CF si sono recati presso l'ospedale di Stato, per consegnare un assegno di € 3000 nelle mani del Segretario di Stato alla Sanità Roberto Ciavatta. Un modo per far sentire la vicinanza di tutti gli iscritti alla FSC, ai sanitari impegnati in prima linea, con la speranza di poter superare al più presto questa emergenza sanitaria.



