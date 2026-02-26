FEDERAZIONI La Federazione Ippica Sammarinese rinnova il Consiglio Federale Floriano Andreini subentra a Pietro Guerrato

La Federazione Ippica Sammarinese rinnova il Consiglio Federale.

La Federazione Ippica Sammarinese si è riunita per l’approvazione del rendiconto amministrativo relativo all’esercizio 2025 e del bilancio previsionale per l’anno 2026. Nel corso della serata si è inoltre svolta la votazione per la nomina di un nuovo membro federale: Floriano Andreini subentra a Pietro Guerrato. Il Consiglio Federale risulta pertanto così composto: Elisa Zafferani, presidente; Monica Delegà, vicepresidente; Antonella De Luca, segretario generale; Cecilia Molinari, tesoriere.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: