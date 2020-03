SOLIDARIETÀ La Federazione Sammarinese degli Scacchi sostiene l'ISS con una donazione di 1.000 euro

La Federazione Sammarinese degli Scacchi sostiene l'ISS con una donazione di 1.000 euro.

La Federazione Sammarinese degli Scacchi, in questo momento difficile per il Paese, ha deciso di devolvere la somma di 1.000 euro a favore dell'Istituto di Sicurezza Sociale per meglio sostenere coloro che ogni giorno sono impegnati ad affrontare l'emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus.



I più letti della settimana: