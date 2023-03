GINNASTICA RITMICA La Federazione Sammarinese Ginnastica in fuga verso la serie B

La Federazione Sammarinese Ginnastica in fuga verso la serie B.

Continua alla grande il Campionato di Serie C per la squadra bianco-azzurra di ginnastica ritmica con la 2° prova, disputata presso l’Accademia Bruno Grandi a Roma. Nel weekend dell’11 e 12 marzo sono scese in pedana Gioia Casali alle clavette, Emma Fratti al nastro, Camilla Rossi al cerchio, Matilde Tamagnini alla palla ed Eva Bombagioni, riserva, accompagnate dall’allenatrice Federica Protti.

Le Titane dopo aver gareggiato come ultima squadra in tarda serata, hanno ribaltato la classifica e migliorando la posizione della prima prova, sono salite sul gradino più alto del podio. Un successo che le vede salire in testa alla classifica con 57 punti totali distanziandosi dalla seconda squadra di ben 7 lunghezze. A trainare la squadra è stata Gioia Casali che, con la sua impeccabile e grintosa esecuzione alle clavette, ha conquistato anche in questa gara il punteggio più alto della giornata con 27.450, migliorando ulteriormente il suo personale in questa specialità.

Buone, seppur con qualche incertezza, le prove di Camilla Rossi al cerchio e Matilde Tamagnini alla palla, mentre un grande contributo alla squadra lo ha dato anche Emma Fratti, grazie ad una convincente esecuzione al nastro.

[Banner_Google_ADS]









I più letti della settimana: