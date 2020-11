GOLF La Federazione Sammarinese Golf entra nell'European Golf Association L'idea è quella di organizzare sul Titano, assieme ad Andorra, il primo campionato Europeo di Pitch & Putt dei Piccoli Stati

La Federazione Sammarinese Golf entra nell'European Golf Association.

La Federazione Sammarinese Golf entra ufficialmente nell' European Golf Association. Il sodalizio sammarinese ha maturato i requisiti di adesione in un percorso che ha visto sviluppare l'impiantistica e crescere il numero di tesserati e del movimento giovanile, come elementi principali per l'accoglimento della richiesta inoltrata nel 2019. La prospettiva è quella di poter organizzare una prima competizione europea nel 2021, quando verrà inaugurato il nuovo impianto di pitch & putt in via di realizzazione in località Ca' Montanaro.



(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});



Stiamo pensando - ha dichiarato il presidente Emanuele Vannucci - di organizzare a San Marino e con la collaborazione di Andorra, il primo campionato europeo di pitch & putt dei Piccoli Stati.



I più letti della settimana: