BOCCE La Federazione Sammarinese Sport Speciali organizza il Trofeo "Boccia-Amici"

Domenica 14 aprile, presso il Bocciodromo Federale di Borgo Maggiore, si svolgerà il Trofeo “Boccia - Amici”, organizzato in collaborazione tra la Federazione Sammarinese Sport Speciali e Federazione Sammarinese Bocce, che metterà a disposizione alcuni dei suoi atleti come volontari oltre alla presenza dei volontari Fsss Lorena Forcellini, Claudio Gasperoni, Eligio Maiani e Andrea Zanotti. Lo scorso anno gli atleti biancazzurri hanno partecipato al Torneo dell’Amicizia a Biasca, in Svizzera, e per questa occasione gli atleti svizzeri del D.I.R. saliranno sul Titano per consolidare l’ottimo rapporto tra le due realtà.

