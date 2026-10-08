TIRO A SEGNO La Federazione Tiro a Segno verso i Giochi dei Piccoli Stati 2027 Gli atleti della Federazione Tiro a Segno si preparano affrontare le gare di qualifica per Monaco 2027

La Federazione Tiro a Segno verso i Giochi dei Piccoli Stati 2027.

In questo fine settimana, per gli atleti della Federazione Tiro a Segno, inizia il cammino che porterà, ai migliori, la partecipazione ai Giochi dei Piccoli Stati. Gli obiettivi sono puntati a questa manifestazione che si svolgerà ai primi di maggio del 2027 nel Principato di Monaco. La prima gara in programma sarà a Santarcangelo di Romagna il 10/11 di ottobre. Ad inizio 2027 ci saranno gare importanti come il Trofeo H&N a Monaco di Baviera che rinnova tutti i migliori tiratori europei dove ci saranno selezioni per il Campionato Europeo, che si terra dal 6/20 di Marzo 2027, a Granada Spagna. Altre gare sono le regionali in Emilia e Romagna e gare sparse per l’Italia.

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