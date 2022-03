La Federnuoto ha assegnato le cariche all'interno del direttivo

Il direttivo della Federazione Sammarinese Nuoto, riunitosi nei giorni scorsi, ha provveduto ad assegnare le cariche interne a seguito delle elezioni del gennaio scorso che hanno visto la conferma di Marco Giancarlo Rossini alla presidenza e l’ingresso di due nuovi membri nel consiglio. Claudio Gualtieri e Alfio Pasolini si vedono confermati i rispettivi incarichi di vicepresidente e segretario generale. Il neoeletto Lorenzo Canti svolgerà il ruolo di tesoriere, oltre che di responsabile del settore nuoto. Andrea Barberini è il responsabile dei rapporti con la NADO, Umberto Galloni è responsabile del settore master e la new entry Elena Tini si occuperà del settore sincro, che l’ha vista per anni atleta di punta del movimento. Assegnato anche l’incarico, esterno al direttivo, di direttore sportivo, che sarà ricoperto da Bruno Gennari. I componenti del consiglio federale hanno infine appreso con grande soddisfazione l’elezione del proprio presidente, Marco Giancarlo Rossini, a membro del Comitato Esecutivo del CONS, certi che potrà dare un contributo importante per lo sviluppo del movimento sportivo biancazzurro.

