La Federpesi sammarinese alla festa del CONI per i medagliati di Tokyo2020

Su invito del Presidente FIPE Dr. Antonio Urso, Marino Ercolanì Casadei Presidente Onorario della Federpesi sammarinese e Francesco Brigante membro del consiglio federale, sono stati invitati alla festa della medaglie della pesistica di Tokyo 2020 al Salone d’Onore del CONI per la cerimonia di premiazione.

Erano presenti i medagliati, Pizzolato, Bordignon e Zanni; Allemanno 11 classificata e Ruiu 6 classificato, il para Olimpico Telesca 6 classificato, i componenti del Consiglio Federale lo staff tecnico e i Presidenti dei Comitati Regionali. Per primo ha preso la parola il Dr. Giovanni Malagò seguito dal Ministro dello Sport Valentina Vezzali, infine il presidente Urso illustrando il lavoro svolto negli ultimi anni per arrivare a questo fantastico risultato. La serata si è conclusa al Circolo Tennis del Foro Italico con una cena conviviale. Per gli appassionati della pesistica due importanti appuntamenti Il 16 Ottobre presso la palestra CONS di Fonte dell’Ovo avrà luogo la San Marino CUP e il 42 Torneo dei Piccoli Stati. Il 20/21 novembre presso il Multi Eventi avranno luogo i campionati italiani assoluti dove parteciperanno i medagliati di Tokyo 2020.