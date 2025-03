TORINO 2025 La fiaccola di Special Olympics allo Juventus Stadium Si avvicina l'appuntamento con la cerimonia d'apertura in programma a Torino sabato 8 marzo. Tra le 102 delegazioni anche quella di San Marino.

La fiaccola di Special Olympics allo Juventus Stadium.

A pochi giorni dalla Cerimonia di apertura dei mondiali invernali Special Olympics, la fiaccola dei Giochi è arrivata anche allo Juventus Stadium in occasione della partita di serie A tra Juventus e Verona. Un'occasione per sottolineare i valori di inclusione e sportività e per promuovere l'evento mondiale che sarà ospitato dall'Italia dall'8 al 16 marzo. Sabato alle ore 18 all'Inalpi Arena di Torino la cerimonia d'apertura vedrà coinvolte 102 delegazioni, tra le quali anche San Marino, provenienti da tutto il mondo. Un'esperienza intensa che vedrà impegnati 1500 atleti.

[Banner_Google_ADS]











I più letti della settimana: