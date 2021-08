BASEBALL La finale scudetto tra Bologna e San Marino resta aperta Gara 1 ai Titani, gara 2 alla Fortitudo, la finale torna al Gianni Falchi martedì per terza partita della serie.

Le prime due partite della serie scudetto rimando l'assegnazione almeno a gara 4. San Marino e Bologna vincono una partita a testa, ribaltando il fattore campo e la finale per il titolo resta in assoluto equilibrio. Gara 1 aveva dato segnali importanti con i Titani a interrompere la striscia di successi della Fortitudo, con una partita decisa agli extrainning con San Marino che la vince alla 12' ripresa. Gara 2 a Serravalle parte malissimo per i Titani costretti subito a inseguire nel punteggio e Bologna che al termine del primo attacco di serata si trova già sul 6-0 sul tabellone. Nonostante questo la seconda partita della serie scudetto è una gara da oltre 4 ore e mezza di gioco.

Questa volta finisce tutto nei nove inning. Una partita che comunque conferma anche la grande incertezza che caratterizza questa finale. Vero che il punteggio finale di gara 2, 17-7, sembra un risultato senza storia, eppure San Marino, riesce un punto alla volta ad accorciare fino all'ottavo inning, aperto da Bologna con altri due punti e chiuso da 4 messi a segno da San Marino. Alla soglie dell'ultima ripresa il tabellone del diamante di Serravalle segna un 9-7 per la Fortitudo, con rammarico. Questo perché i Titani avrebbero l’opportunità addirittura del pareggio con l’uomo dell’eventuale 9-9 in prima. Con uomini agli angoli e due out, però, Giovanni Garbella è eliminato al piatto. Gara 2 si decide alla nona ripresa con Bologna che sfrutta le difficoltà sul monte di San Marino e mette a segno otto punti totali. Sul 15 a 7 il triplo di Bertossi ed il singolo di Dreni fissano il punteggio sul definitivo 17 a 7.

Tutto in parità per una finale che resta comunque incerta e bellissima. Si torna in campo martedì al Gianni Falchi per gara3, sarà la serata dei lanciatori stranieri, per poi tornare a San Marino per gara 4 mercoledì.

Eventuale gara 5 è in programma domenica 22 a Bologna.

