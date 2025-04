La firma di Hugo Espirito Santo sul San Marino Pitch&Putt Open

Il portoghese Hugo Espirito Santo ha vinto il San Marino Pitch&Putt Open, un'edizione di livello giocata in territorio nella bella struttura di Cà Montanaro. L'organizzazione di San Marino Golf Club e Federazione Sanmarinese Golf ha fatto il resto, regalando a giocatori e semplici appassionati un weekend da ricordare. Cominciato venerdì con l'Open Day di Paragolf e continuato con la prima giornata dell'Open, sabato, baciata dal sole. La minaccia di pioggia della domenica mattina è rimasta tale fino al momento delle premiazioni, consentendo al torneo regolare svolgimento e degna conclusione. Il vincitore, la seconda volta per lui a San Marino, ha chiuso a meno undici e ha apprezzato percorso e ospitalità:

Hugo Espirito Santo: "È un torneo fantastico, Emanuele, il presidente, è una grande persona, così come il direttore Marco Galassi. Il percorso è bellissimo, mi piace molto e tutti gli amici sanmarinesi sono speciali per me".

Secondo classificato il giovane Sampad Bartoletti Stella, meno cinque per lui, primo sanmarinese:

Come ci sei trovato? "Bene, le condizioni del clima erano ottime, tranne il secondo giorno che pioveva un pochino".

Conosci bene il campo? È dove ti alleni abitualmente? "Sì, però di solito vado in giro per tutta Italia".

Quali sono le buche più difficili? "Per me sono la sette e la sei".

E dov'è che hai costruito il tuo risultato? "Buca? La uno".

Completa il podio a più uno l'italiano Leone Franchi. Durante la cerimonia di premiazione il Segretario al Territorio Matteo Ciacci ha annunciato l'impegno dell'esecutivo per l'ampliamento e il completamento dell'impianto così che Golf Club e Federazione possano pianificare ed ospitare anche altri eventi.