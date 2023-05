BOWLING La Francia vince la prova a squadre, San Marino conquista un bel settimo posto

Penultima giornata di gara al Rose'n Bowl di San Marino per la Coppa del Mediterraneo di Bowling. Nella prova a squadre, vittoria per la Francia davanti a Turchia e Malta. Quinto posto per l'Italia mentre la squadra sammarinese formata da Thomas De Marini, Matteo Corazza, Nicole Benedettini e Morena Barbieri ha conquistato il settimo posto assoluto su quindici nazioni in gara.

