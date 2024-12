La FSAS chiude un 2024 ricco di soddisfazioni

Momento conviviale di chiusura dell’anno per la Federazione Sammarinese Attività Subacquee, che ha tracciato un bilancio dell’attività svolta nel 2024 e del quadriennio che sta per volgere al termine. Numerosi i presenti tra i quali le società affiliate alla Federazione - Sub Haggi Statti, Associazione Tecnici Subacquei e Domus San Marino Nuoto Pinnato -, oltre alla Protezione Civile di Bellaria-Igea Marina insieme al presidente Lauro Stambazzi.

Durante la serata sono stati ripercorsi diversi momenti che hanno segnato la stagione agonistica. Sono stati omaggiati di una targa di riconoscimento Daniele Mazza ed Emanuel Santolini per la loro straordinaria partecipazione a livello internazionale. Il primo per la conquista della medaglia d'oro al Campionato Mondiale Parasport di Apnea con tanto di record del mondo, e il secondo per la medaglia d'argento alla Coppa del Mondo di tiro subacqueo e la conquista del terzo posto per nazioni. Sempre in ambito internazionale si è ricordata la prima storica partecipazione al Campionato Mondiale di Nuoto Pinnato, in cui la Nazionale formata da Emma Bollini, Camilla Sansovini e Federico Fabbri ha ottenuto ottime prestazioni.

Consegnati anche i titoli sammarinesi di specialità. Alvaro Casali ha trionfato nell’apnea, seguito da Michele Stacchini e Paolo Masini. Nel femminile vittoria per Lorenza Angelini, secondo posto per Samanta Grossi e terzo per Serena Lettoli. Menzione speciale per la Sub Haggi Statti, che dopo quattro anni si aggiudica il Triangolare Apnea. Patrizio Giordani ha ottenuto il titolo di campione sammarinese di fotografia subacquea davanti a Fabrizio Giacomoni e Joseph Zonzini.

Passando al nuoto pinnato, Federico Fabbri mantiene il titolo per il secondo anno consecutivo, argento per Luigi Renzi e bronzo per Samuele Michelotti. Nel femminile il trionfo è ancora di Maddalena Falcioni, con Sofia Fratti, seconda, e Aurora Toccaceli, terza, alle sue spalle. La Federazione ha consegnato dei riconoscimenti speciali a Giorgio Pierguidi per la sua dedizione al servizio della Federazione in qualità di capitano per atleti di apnea e tiro subacqueo.

Premiati anche i tecnici Anna Ballarini e Fabio Donati per aver contribuito alla crescita della disciplina e, infine, agli accompagnatori Monica Conti e Daniele Toccaceli, che con la loro passione sono a servizio della Federazione da anni e sempre presenti.