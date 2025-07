TENNIS La FST, istituisce la figura dell'atleta di interesse federale

Il Consiglio Federale della FST ha istituito il ruolo di atleta di interesse federale, riconoscimento che garantisce, agli atleti in possesso di determinati requisiti, un supporto in termini economici e di programmazione. Per il 2025 sono state nominate atlete di interesse federale Silvia Alletti e Serena Pellandra, che saranno sostenute nella loro attività attraverso una serie di benefici ed incentivi.

