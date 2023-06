Immagini dalle esibizioni di Marianna Pruccoli e Beatrice Cellarosi

Questa sera all'Olympiastadion di Berlino si apriranno i Mondiali di Special Olympics, già in mattinata però la squadra di San Marino è scesa in pedana per le divisioning di ginnastica ritmica. In gara le biancazzurre Marianna Pruccoli e Beatrice Cellarosi, impegnate nelle quattro categorie dell'all around: fune, cerchio, clavette e nastro. I risultati usciranno nel primo pomeriggio.