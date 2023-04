La Ginnastica Ritmica vola in serie B

Storico risultato per San Marino e per la ginnastica ritmica. Grazie anche al successo nella terza prova del campionato di serie C zona tecnica 3, le portacolori del Titano hanno centrato la promozione in serie B. A Catania, la squadra allenata da Federica Protti ha concluso al primo posto la gara davanti alla Ginnastica Valmontone e la Ginnastica Fabriano. Una grande prova quella della squadra sammarinese chiusa con il punteggio di 105,400. Nella tappa siciliana del campionato di serie C sono state Camilla Rossi, Matilde Tamagnini, Gioia Casali e Emma Fratti a scendere in pedana.

A formare il gruppo guidato dal direttore tecnico Nani Londaridze anche Eva Bombagioni. Queste le ragazze che hanno conquistato la promozione in serie B. A Catania Camilla Rossi è stata impegnata nella prova con il cerchio ottenendo un punteggio di 27, 500, mentre Matilde Tamagnini si è esibita in quella alla palla ottenendo 26,750. Alle clavette Gioia Casali e al nastro Emma Fratti hanno rispettivamente avuto un punteggio di 26,350 e 24,800. Grazie a questi risultati, San Marino ha ottenuto il primo posto della tappa. Le biancoazzurre hanno conquistato due primi posti e un secondo per un totale di 87 punti che ha dato la promozione in serie B davanti a alla Ginnastica Valmontone, seconda con 77.