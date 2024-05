TOUR DE FRANCE La grande attesa di San Marino per il passaggio del Tour de France

Il Tour de France transiterà da San Marino tra un mese esatto e alcuni dettagli di un giorno indimenticabile sono stati rivelati. I corridori della Grand Boucle provenienti da Firenze sono attesi in Repubblica dalle 15,23 alle 16,56 da Chiesanuova verso Dogana per l'arrivo fissato a Rimini: prima però il passaggio alla Porta del Paese per il Gran Premio della Montagna. La macchina organizzativa è al lavoro e tutto procede secondo i tempi prestabiliti. Sullo stradone sarà posizionato un maxischermo per consentire ai turisti di seguire tutta la tappa. Di "momento storico per lo sport sammarinese" parla il Segretario Lonfernini che si dice orgoglioso del gioco di squadra tra San Marino e le regioni Emilia-Romagna e Toscana, che ha portato il transito del Tour anche sulle strade del Titano.

"E' un'opportunità promozionale unica -dice il Segretario al Turismo Pedini Amati- per il Paese che da un lato può richiamare cittadini e turisti sulle strade, dall'altro farsi ammirare attraverso la diretta tv praticamente in tutto il mondo": Tante le iniziative collegate all'evento. La Titanica, ciclostorica organizzata da Virtusbike, la Titanica in giallo, mostra di cimeli di ciclismo che inaugurerà il nuovo corso di Palazzo Graziani nella quale si potrà ammirare anche la bici di Marco Pantani. La Federazione Sammarinese Ciclismo, inoltre, promuove una cicloturistica sulle strade del Tour.

Nel servizio l'intervista al Capo della Protezione Civile Pietro Falcioni



