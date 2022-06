La GS Dogana Ciclismo festeggia 50 anni

Mezzo secolo per la GS Dogana ciclismo. Nata per gioco come conferma Romeo Casadei uno dei fondatori di questo gruppo ancora oggi attivissimo nell'organizzazione di gare amatoriali e nell'appoggiare quando è necessario la Federazione Ciclistica sammarinese. Non è voluto mancare, a proposito, il suo Presidente Valter Baldiserra a questa domenica di festeggiamenti con i ciclisti e loro famiglie. Foto di rito, taglio della torta, sottofondo musicale, ma soprattutto la voglia di esserci, di far parte di questo gruppo di amici che annovera tra loro anche il Segretario di Stato per l'istruzione e la cultura Andrea Belluzzi. L'attuale direttivo comprende Leo Marino e Paolo Scarponi, Graziano Gianessi organizzatore della giornata di festeggiamenti, Danilo Fabiani, Paolo Gori e Fabrizio Amati, coordinati dal Presidente Roberto Toccaceli.