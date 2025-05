ANDORRA 2025 La guida ai Giochi dei Piccoli Stati di Andorra 2025: un piccolo paradiso, tra i Pirenei Il Principato, incastonato tra Francia e Spagna, si appresta ad ospitare per la terza volta i Giochi. Scopriamo qualche curiosità, un po' di storia di Andorra e dell'edizione numero 20 delle Piccole Olimpiadi.

Non sarà San Marino, certo, ma Andorra è uno degli stati più piccoli d'Europa. Con una popolazione di circa 87000 abitanti e un'estensione di appena 468 chilometri quadrati, il Principato è incastonato tra Francia e Spagna. Per la precisione sui Pirenei, reso celebre – infatti – dai resort sciistici e il turismo montano. La capitale, Andorra la Vella, è la più alta del Vecchio Continente a oltre 1000 metri sul livello del mare. Un micro-Stato che unisce natura e tradizione in modo unico. Andorra viene fondata nel 1278 ed è uno dei pochi paesi ancora governato da una diarchia, dove i coprincipi sono il presidente della Repubblica Francese e il vescovo della diocesi di Urgell, da cui dipende la forte influenza catalana, che infatti è l'unica lingua ufficiale.

Divisa in sette unità amministrative – chiamate Parrocchie, l'equivalente dei Castelli sammarinesi – Andorra si appresta ad ospitare per la terza volta i Giochi dei Piccoli Stati, dopo il 1991 e il 2005. Doveva farlo nel 2021 ma l'edizione è stata annullata a causa del Covid, recuperata a 20 anni esatti dall'ultima volta. Saranno 17 le discipline con una novità assoluta – il karate – e ben 3 ritorni: la ginnastica, il ciclismo e il nuoto artistico, che manca addirittura dal 2001. Ad eccezione di basket, beach volley e ginnastica artistica la delegazione di San Marino sarà presente, con i suoi 86 atleti. Facendo un elenco, dunque, i Titani ci saranno nell'atletica leggera, nel ciclismo e nella mountain bike, nella ginnastica ritmica, nel judo, nel karate, nel rugby a 7, nel tiro a volo e tiro a segno, nel nuoto e nel nuoto artistico, nel tennis tavolo, nel tennis e nella pallavolo.

Il via ufficiale con la cerimonia d'apertura lunedi 26 maggio dalle 21.30 in diretta su San Marino RTV, poi le gare dal giorno successivo fino a sabato 31 quando sarà prevista anche la cerimonia di chiusura. I biancazzurri arrivano dalle 22 medaglie conquistate nell'ultima edizione a Malta 2023, il record in trasferta sono le 29 di Cipro 2009. RTV seguirà i Giochi con servizi giornalieri all'interno del TG Sport e con un programma serale quotidiano – da martedì a venerdì – intitolato “Andorra 2025. Piccoli Stati, Grandi Sfide”.

