ANNIVERSARIO La Juvenes celebra il 70esimo anniversario Una serie di eventi per festeggiare la storica società sportiva di Serravalle

La Juvenes celebra il 70esimo anniversario.

La Società Sportiva Juvenes di Serravalle celebra la ricorrenza del 70° anniversario di fondazione 1953-2023. Per l’importante e significativo evento il Consiglio Direttivo ha programmato diverse iniziative nel corrente anno:

Cartolina postale numerata con annullo postale

Medaglia Celebrativa

Due pubblicazioni Juvenes 70° e Juvenes Tennistavolo 40° e Federazione Sammarinese Tennistavolo

Juvenes Calcio Legend

Manifestazioni sportive di eventi con Juvenes Dogana Calcio giovanile, Ciclismo Giovanile, Tennistavolo

Serata di Gala conviviale ad Invito

Tanti momenti di condivisione per ricordare il lungo cammino della longeva Società Sportiva di Serravalle, fondata da Don Peppino Innocentini, che hanno coinvolto tanti collaboratori e amici nelle diverse discipline sportive praticate dalla Juvenes e che l’hanno resa un punto di riferimento per coloro che si sono avvicinati allo Sport. Un progetto educativo, formativo e sportivo che la JUVENES porta avanti da 70 anni, con l’ambizione di poter dire di essere sempre stata a disposizione dei Giovani, con il suo storico motto: “ Per la formazione morale e sportiva della Gioventù.”

