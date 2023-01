La Juvenes spegne 70 candeline, omaggio a Don Peppino

La Società Sportiva JUVENES di Serravalle festeggia il 70° anno di fondazione 1953-2023, un ambito e prestigioso traguardo che rappresenta il lungo cammino sportivo della longeva e storica Società Sportiva di San Marino. Era il 1953 quando nella Parrocchia Sant’Andrea di Serravalle, con il Parroco Don Tullio Gabellini, arriva un giovane Cappellano Don Giuseppe Innocentini per tutti “ DON PEPPINO”, tra le prime iniziative e attività messe in campo dal giovane e dinamico prete decide di fondare la JUVENES, dal latino Giovani nome scelto da Carlo Franciosi e riunisce attorno a se i primi collaboratori per partire e programmare le attività sportive con le storiche discipline del Calcio, Ciclismo, Tennistavolo con lo scopo di avvicinare tanti Giovani allo Sport e che nel corso degli anni si aggiungeranno anche altre discipline come Aeromodellismo, Pesca, Tiro a Volo, Basket, Pallavolo, Atletica, Corse Campestri, Biliardo con migliaia di Giovani che indossano la maglia della Juvenes.

La Società si sta preparando ad organizzare nel migliore dei modi la ricorrenza con iniziative e desidera ricordare i Presidenti che si sono succeduti alla guida: Ferruccio Piva, Clelio Galassi, Alessandro Morri, Bruno Passerini, Luigi Zafferani con l’attuale Presidente Gian Battista Silvagni che assieme ai vari Consigli Direttivi hanno contribuito in maniera determinante alla crescita della Juvenes. Un particolare omaggio, ringraziamento e gratitudine lo rivolgiamo al fondatore della Juvenes Don Peppino per tutto ciò che ha fatto nel corso degli anni e che ci ha insegnato e lasciato in eredità con il motto storico della Società Sportiva di Serravalle: “Per la formazione morale e sportiva della Gioventù”.