La Juvenes trionfa nella Coppa Marche di Tennis Tavolo

Il Multieventi ha ospitato la Coppa Marche di Tennis Tavolo. L'evento, organizzato dalla Juvenes, è stato dedicato a Don Giuseppe Innocentini, protagonisti assoluti i pongisti sammarinesi che si sono distinti in tutte e tre le categorie. Nel singolo Under 15 tutto biancazzurro il podio. Ad aggiudicarsi il titolo è stato Pietro Bologna, che in finale ha battuto Loris Ceccoli col punteggio di 3-1, medaglia di bronzo a Enea Stefanelli. Nel doppio assoluto trionfo, per la coppia di casa, formata da Mattia Berardi e Pietro Bologna, che in finale hanno avuto la meglio con un secco 3-0 su Chiara Morri, recentemente medagliata ai giochi di Andorra in coppia con l'irlandese O'Rahilly. Nel singolo assoluto vittoria di Paolo Spinozzi, che ha battuto in finale Mattia Berardi per 3-1, aggiudicandosi così il primo Memorial Don Peppino Innocentini. La società Juvenes si è aggiudicata la Coppa Marche 2025-

Claudio Stefanelli, coach Juvenes: "La Coppa Marche è la gara più importante che c'è a livello del Comitato Regionale Marche, dove noi giochiamo come Società Sportiva Juvenes. Ed è la gara clou perché è un insieme di categorie. C'è la categoria giovanile fino agli under 15, poi c'è la gara di doppio, poi c'è la gara degli assoluti. Al termine delle tre gare, la società che realizza più punti vince la Coppa Marche".

E c'è stato un grande risultato sanmarinese nel giovanile?

"Sì, sapevo che eravamo tra i favoriti, però fare il podio completo, primo, secondo e terzo, è stato veramente un grandissimo risultato".

Intervista di Riccardo Marchetti