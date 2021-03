TENNIS TAVOLO A2 La Juvenes vince e conquista la salvezza

Sesta giornata del campionato di serie A2 maschile decisiva in ottica permanenza in categoria. A Senigallia vittoria fondamentale per la Juvenes che batte Montemarciano per 4-2. Federico Giardi, Mattias Mongiusti e Mayowa Babatunde, guidati dal coach Claudio Stefanelli, sono stati i grandi protagonisti di questa salvezza guadagnata con un turno di anticipo alla fine del campionato.

