La Lenza Biancazzurra verso il Mondiale per Club

l'intervista a Jacopo Angelini

La Lenza Biancazzurra è in partenza per Ronquières; Nella cittadina belga il 23 e 24 luglio prossimi parteciperà al Mondiale per Club di Pesca al Colpo. Il campo gara e soprattutto il tipo di pesca non riserverà certo vantaggi alla squadra sammarinese. Una difficoltà in più per un team, quello della Lenza Biancazzurra, esperto e consolidato che parte comunque con ottimismo. Per la Federazione Sammarinese Pesca Sportiva è la terza competizione mondiale del 2022.

Nel video l'intervista a Jacopo Angelini, atleta della Lenza Biancazzurra.