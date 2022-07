PESCA SPORTIVA La Lenza Biancoazzurra chiude al quindicesimo posto il mondiale per club

Quindicesimo posto assoluto per la Lenza Biancoazzurra ai campionati del mondo per club che si sono disputati in Belgio. L'ultima giornata di gara ha presentato molte difficoltà con pochi pesci di taglia che hanno fatto perdere alcune posizioni in classifica alla squadra sammarinese. Resta comunque la soddisfazione per il decimo posto ottenuto nella prima giornata della rassegna iridata.

