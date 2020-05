La maglia ufficiale della Movistar disegnata sul Titano

La Movistar, squadra professionistica di ciclismo, ha lanciato lo scorso 13 aprile, il progetto “Disegna la maglia dei campioni”. Tutti gli appassionati, confinati a casa a causa dell’emergenza Coronavirus, sono stati invitati a disegnare la maglia ufficiale del team. L’iniziativa si è conclusa il 26 aprile ed è stato proclamato vincitore Loris Gobbi, 37 anni, cittadino italiano che vive nella Repubblica di San Marino.

Ex ciclista su pista e membro del team nazionale italiano alle Olimpiadi di Atene nel 2004, Loris Gobbi ha deciso di partecipare al progetto solidale ed è nata cosi la sua maglia arcobaleno, per alleggerire il confinamento e tracciare un percorso di solidarietà, “pedalando” tutti insieme verso la fine di questa difficile situazione. La maglia è un pezzo unico che la Movistar indosserà nella prima gara del World Tour in calendario dopo la fine dell’emergenza.