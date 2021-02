VOLLEY SERIE B La marcia della Titan Services a suon di 3-0 Dopo Sassuolo, anche Ravenna viene travolta dai biancazzurri, momentaneamente primi nel loro girone.

Solo risultati rotondi per la Titan Services e per la seconda volta in fila è quel rotondo che porta punti. Come con Sassuolo, è 3-0 anche in casa di Ravenna: un successo in scioltezza, come sottolineano i parziali (19-25 e doppio 17-25). Così i biancazzurri sono momentaneamente primi insieme a Bologna e Forlì, che però devono recuperare lo scontro diretto. E sabato prossimo – ancora alle 17:30 – c'è un'altra trasferta contro l'ultima della classe, Rubicone, sempre battuta e ancora a quota zero.

Giovane e forte fisicamente, ma con qualche pecca sul fronte esperienza, Ravenna ha potuto ben poco contro i ragazzi di Mascetti, guidati dai 22 combinati da Frascio e Benvenuti. “Il nostro gioco maggiormente tecnico li ha sorpresi, abbiamo imposto la nostra pallavolo e questo li ha indotti a forzare e a commettere tanti errori”, questo il commento del coach. Che sottolinea anche la bella prova del 19enne Mattia Ricci, entrato nel terzo set al posto di Kiva e brillante sia nei punti prodotti in attacco e a muro - 3 quelli a referto - che in difesa.

