La Mattei Ravenna vince il Memorial Benvenuti

Si rinnova nel tempo l'appuntamento con il memorial Benvenuti, il torneo che si tiene dal 2015, voluto per ricordare lo storico dirigente della pallavolo sammarinese Paolo Benvenuti, scomparso nel 2014. Al PalaCasadei il triangolare se lo aggiudica la Mattei Ravenna. La squadra romagnola supera con il risultato di 2-1 sia la Nazionale Sammarinese che la Megabox Vallefoglia. A guidare le biancoazzurre il vice allenatore Stefano Sarti in sostituzione del ct Cristiano Lucchi out per l'influenza. Un torneo di livello, importante anche come test per valutare tutte le giocatrici sammarinesi in vista dei futuri impegni internazionali. Ad Andorra, nel 2026, in particolare, è in programma l'europeo, un appuntamento importante per San Marino. Sul piano dei risultati legate al triangolare. Il torneo era stato aperto dalla sfida che ha visto in campo Vallefoglia contro la nazionale di San Marino. Le marchigiane si sono imposte per 2-1. Nel secondo match, con le stesso numero di set Ravenna ha avuto ragione di Vallefoglia. La sfida di chiusura del triangolare tra Ravenna e San Marino è stata decisiva per l'assegnazione del trofeo. La Mattei si è aggiudicata il match per 2-1 conquistando in questo modo l'edizione 2025 del memorial davanti a Vallefoglia e San Marino. La nona edizione del torneo vede quindi la Mattei Ravenna entrare nell'albo d'oro e succedere proprio a San Marino che lo scorso anno aveva vinto il torneo.







