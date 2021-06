La Nazionale di Coppa Davis in partenza per la Macedonia del Nord

La Nazionale di Coppa Davis è in partenza per Skopje dove da martedì 22 a sabato 26 prenderà parte al Gruppo IV Zona Europa. Altre ai padroni di casa della Macedonia, fanno parte del raggruppamento Albania, Andorra, Armenia, Azerbaijan, Moldavia e Montenegro. Le squadre saranno suddivise in due gironi, uno da quattro e uno da cinque, che metteranno in palio due posti nel gruppo III, per un totale di quattro promozioni.

Marco De Rossi, alla sua decima partecipazione, sarà il capitano della formazione sammarinese, che vedrà per la prima volta schierato Stefano Galvani. Il direttore tecnico della Federazione Sammarinese Tennis, dopo aver già vestito i colori biancazzurri nei Giochi dei Piccoli Stati, ha ottenuto di recente la cittadinanza sammarinese e può ora giocare anche in Coppa Davis dopo quasi vent’anni dalla sua convocazione con l’Italia.