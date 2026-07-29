GOLF La nazionale di golf femminile entra nel tabellone principale del European Ladies’ Team Shield Championship

La nazionale di golf femminile entra nel tabellone principale del European Ladies’ Team Shield Championship.

Prestigioso risultato per San Marino nella fase di qualificazione stroke play dell’European Ladies’ Team Shield Championship, il Campionato Europeo femminile a squadre in corso al Royal Malta Golf Club. Sul percorso maltese, Par 69, la rappresentativa sammarinese ha concluso al sesto posto tra le dieci nazioni partecipanti, ottenendo così l’accesso al tabellone principale della fase match play a eliminazione diretta, che determinerà la squadra vincitrice del titolo europeo. Il regolamento prevedeva la somma dei tre migliori risultati individuali sui quattro componenti della squadra. San Marino ha totalizzato 238 colpi, +31 rispetto al Par complessivo di 207, grazie agli score di Giada Pelliccioni con 74 colpi (+5), nona classifica ex aequo nella graduatoria individuale; Anita Masini 81 colpi (+12), Aisha Nouioui 83 colpi (+14) e Bianca Maria Gardini con 83 colpi (+14). La formazione sammarinese - guidata da Rosa Zafferani e dal coach Marco Pelliccioni - ha preceduto l’Ucraina, settima con 241 colpi, e la Grecia, ottava con 242, conquistando il sesto e ultimo posto utile per l’accesso alla fase principale. La qualificazione è stata vinta dalla Turchia con 204 colpi, davanti a Malta con 217 e Liechtenstein con 220. Il risultato assume particolare rilievo per il golf sammarinese: la squadra ha saputo centrare l’obiettivo nelle difficili condizioni del percorso maltese, trovando in Giada Pelliccioni una prestazione di assoluto valore e in Anita Masini un secondo score determinante, mentre Aisha Nouioui e Bianca Gardini hanno completato il risultato necessario per superare il turno. Da domani inizierà la fase match play. Ogni confronto sarà composto da un foursome e due singoli, per un totale di tre punti disponibili. San Marino entra quindi nel tabellone eliminatorio e prosegue la propria corsa insieme alle migliori nazioni della qualificazione, con la possibilità di competere per il titolo di Campione Europeo Ladies’ Team Shield 2026. Per San Marino si tratta già di un risultato di grande prestigio, ma la competizione è ancora aperta: dalla qualifica stroke play si passa ora al confronto diretto, dove ogni buca e ogni singolo punto potranno risultare decisivi.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: