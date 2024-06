La Nazionale di Padel è in viaggio per Oslo: nel weekend le qualificazioni agli Europei

La Nazionale sammarinese di Padel è pronta a volare in direzione Oslo per partecipare alle qualificazioni agli Europei, in programma in Norvegia, dal 7 al 9 giugno. Venti nazioni per sei posti disponibili con la fase finale che si giocherà a Cagliari dal 22 al 27 luglio.

San Marino - testa di serie nel sorteggio - è stato inserito nel girone con Azerbaijan, Ungheria e Montenegro. Il team biancazzurro sarà capitanato da Gianluca Berardi e composto da Edoardo Berardi, Davide Bertuccini, Luca Carli, Pietro Conti, William Forcellini e Jarno Giardi.