RUGBY 7 La Nazionale di Rugby 7 in Montenegro per la Conference 2

Dopo i Giochi di Malta, la Nazionale di San Marino di Rugby a 7 torna in campo in Montenegro per affrontare la Conference 2. Nel girone con i Titani i padroni di casa del Montenegro, Estonia, Slovenia, Slovacchia e Kosovo. Domani, San Marino sfiderà Kosovo (calcio d’inizio alle 10:22), Slovenia (14:22) e Slovacchia (16:52). Domenica le altre due partite con Estonia (14:00) e Montenegro (17:14). Chi avrà ottenuto più vittorie al termine del girone sarà promosso in Conference 1 nella prossima stagione. Ecco i 12 convocati per il torneo dallo staff tecnico sammarinese, composto da Giovanni Gianesini e Mirco Sergi: Matteo Andreani, Navid Ataei, Federico Bartolini, Mattia Bastianelli Gambini, Luca Di Bisceglie (C), Luca Giardi, Fedor Krylov, Massimiliano La Monaca, Alex Marchetti, Mattia Tomassini, Franco Maiani, Matteo Babboni. Ad accompagnare la squadra la team manager Dorotea Balsimelli e il responsabile tecnico federale Juan Pablo Flores.

